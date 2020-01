Dominic Artis nova okrepitev Cedevite Olimpija

Ljubljana, 30. januarja - Ljubljanski košarkarski klub Cedevita Olimpija se je na položaju organizatorja igre okrepil z Američanom Dominicom Artisom, so sporočili iz tabora zmajev. Artis, pred podpisom pogodbe najboljši strelec poljskega državnega prvenstva to sezono, bo v Ljubljani ostal do konca tekmovalne sezone 2019/20.