Vlada dala zeleno luč finančnemu načrtu ZZZS za letos

Ljubljana, 30. januarja - Vlada je danes dala soglasje finančnemu načrtu ZZZS za letošnje leto, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Ta predvideva 3,309 milijarde prihodkov in 3,320 milijarde evrov odhodkov. Tako bodo v letošnjem letu odhodki za 10,4 milijona evrov višji od odhodkov, kar nameravajo pokriti s presežki iz preteklih let.