V Tržiču po požaru zbirajo pomoč za prizadeto družino

Tržič, 30. januarja - V Tržiču so se po sredinem požaru v naselju Hudo, v katerem sta zgorela stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje, danes lotili zbiranja pomoči družini, ki je ostala brez doma. Kriminalisti so danes zaključili z ogledom kraja dogodka in ugotovili, da je najprej zagorelo v garaži.