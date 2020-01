Iz galerije v Stockholmu ukradli Dalijeve skulpture

Stockholm, 30. januarja - Neznanci so danes iz galerije v Stockholmu ukradli več skulptur španskega umetnika Salvadorja Dalija. Kot je lastnik galerije v soseski Östermalm povedal za francosko tiskovno agencijo AFP, je izginilo deset skulptur. Do vloma je prišlo zgodaj zjutraj, neznanci so pri tem razbili šipo na vhodu v galerijo.