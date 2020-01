Število bolnikov s sumom na gripo v prejšnjem tednu močno naraslo

Ljubljana, 30. januarja - Število bolnikov z gripi podobno boleznijo je v ambulantah primarnega zdravstva v preteklem tednu močno naraslo, gre predvsem za otroke, stare do 14 let, navajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To se kaže v izbruhih v številnih vrtcih, šolah in srednjih šolah, kjer so dokazali tako gripo tipa A kot tipa B.