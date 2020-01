Zagorelo na območju industrijske cone Šiška

Ljubljana, 30. januarja - Na območju industrijske cone Šiška v Ljubljani je ob 12.43 zagorelo, a so gasilci požar že pogasili. Na mestu bivše livarne Litostroj v Magistrovi ulici sta zagorela manjša plastična objekta, ki nista bila več v uporabi in so ju že želeli odstraniti, je za STA povedal vodja intervencije Jure Dolinar iz Gasilske brigade Ljubljana.