Vremensko-smukaške težave v Garmischu in Sočiju

Garmisch-Partenkirchen, 30. januarja - Organizatorji smukov svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki so načrtovani ob koncu tedna, se soočajo s težavami pri pripravi tekmovanj. Na olimpijski progi Roza Hutor nad Sočijem so odpovedali že dva treninga ženskega smuka, težave s progo so povzročile odpoved tudi prvega treninga moškega smuka na progi Kandahar v Garmisch-Partenkirchnu.