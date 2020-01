Zoran Dragić do konca sezone za Baskonio

Vitoria, 30. januarja - Slovenski košarkarski reprezentant Zoran Dragić bo do konca sezone igral za špansko Baskonio, ki nastopa v evroligi. Mlajši brat slovitega Gorana Dragića v ligi NBA je sezono 2019/20 pričel pri Ulmu in bil prvi strelec nemškega prvenstva, v povprečju je dosegal 19,9 točke, 3,1 skoka ter 2,2 podaje na tekmo, so sporočili iz španskega kluba.