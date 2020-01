Domačini pomagali noseči Maročanki, ki je nato rodila v izolski porodnišnici

Izola/Koper, 30. januarja - Na vrata hiše v vasi Rakitovec pri Kopru je okoli 2. ure potrkala skupina migrantov, ki so domačine zaprosili, naj pokličejo policijo in reševalno vozilo. Med njimi je bila namreč nosečnica tik pred porodom, ki so jo z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko porodnišnico. Tam je Maročanka rodila zdravega otroka, so sporočili s policije.