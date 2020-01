Ljubljana, 30. januarja - Na območju industrijske cone Šiška v Ljubljani je ob 12.43 zagorelo, a so požar že pogasili. V Magistrovi ulici so gorele smeti in odpadki, večje škode pa ni, so za STA povedali v Gasilski brigadi Ljubljana. Približno četrt ure se je s kraja dogodka vil gost črn dim. Gasilci so še na terenu, tako da bodo podrobnosti znane kasneje.