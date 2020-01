V MGLC risbe in grafike Helene Tahir

Ljubljana, 31. januarja - V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) bodo drevi odprli razstavo umetnice Helene Tahir. Pod naslovom Nekje blizu bo predstavila risbe in grafike, nastale v zadnjih nekaj letih. Kot so zapisali, so za umetničine grafike značilni gostobesedni prepleti raznovrstnih domišljijskih podob, polnih pomenskih asociacij in zgodovinskih referenc.