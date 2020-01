Po polomu v Romuniji prihaja močan Brest

Ljubljana, 30. januarja - Rokometašice Krima Mercatorja so slabo začele drugi del lige prvakinj, po polomu pri romunski Valcei pa jih že v nedeljo čaka nova in izjemno zahtevna preizkušnja. V dvorani na Kodeljevem bodo gostile francoski Brest, kjer igra najboljša slovenska rokometašica v zadnjih letih Ana Gros, a tu so še druge zvezdnice. Tekma se bo pričela ob 17. uri.