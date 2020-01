Na Hrvaškem poenostavili vpis v zemljiške knjige

Zagreb, 30. januarja - Hrvaško pravosodno ministrstvo in hrvaška notarska zbornica sta končali projekt povezovanja informacijskih sistemov zemljiških knjig in eNotarja. Pričakujejo, da bodo z novim sistemom poenostavili in skrajšali postopek vpisa v zemljiško knjigo. Državljanom za vpis ne bo več treba obiskati več institucij, ampak ga bodo lahko opravili pri notarju.