V Mariboru novitete treh slovenskih skladateljev

Maribor, 30. januarja - V okviru cikla Carpe artem bodo nocoj v Mariboru prvič v Sloveniji izvedli skladbo Schub'rdy G'rdy za sopran, akordeon, tolkala in klavir domačega skladatelja in nagrajenca Prešernovega sklada Vita Žuraja, ki živi in ustvarja pretežno v Nemčiji. Kot snovalec programa je na koncert uvrstil še noviteti Matica Romiha in Uroša Rojka.