Tudi podpredsednik hrvaške vlade ni natančno prijavil svojega premoženja

Zagreb, 30. januarja - Podpredsednik hrvaške vlade in minister za obrambo Damir Krstičević v svoji prijavi premoženja ni navedel prave vrednosti in velikosti svoje počitniške hiše nedaleč od Šibenika. Nepravilnosti so ugotovili hrvaški mediji le dan potem, ko je bil zaradi podobnih nepravilnosti iz vlade odstavljen minister za zdravje Milan Kujundžić.