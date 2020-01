Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in Ljubljano spet prevozna

Ljubljana, 30. januarja - Na dolenjski avtocesti se je okoli 6.30 zgodila prometna nesreča med priključkom Šmarje Sap in Ljubljano, zaradi katere je bila cesta nekaj časa zaprta, nastal je tudi zastoj. Posledice nesreče so odstranili okoli 7.30. V nesreči sta bili udeleženi dve osebni in eno tovorno vozilo, po podatkih policije se je eden izmed voznikov lažje poškodoval.