Evropske borze s padci sledijo azijskim

Frankfurt/Pariz/London, 30. januarja - Evropske borze so današnje trgovanje začele s padci indeksov in s tem sledijo negativnim trendom z azijskih borz, kjer so indeksi padli zaradi širjenja koronavirusa, ki je zahteval že 170 življenj. Vlagatelje skrbi, da se bo virus še širil in zahteval še več življenj. Evro se v Frankfurtu krepi.