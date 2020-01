Palestinci protestirajo proti Trumpovemu mirovnemu načrtu

Jeruzalem, 30. januarja - Palestinci na Zahodnem bregu in na območju Gaze so v sredo zvečer protestirali proti bližnjevzhodnemu mirovnemu načrtu predsednika ZDA Donalda Trumpa. Z območja Gaze so izstrelili eno raketo, zaradi česar je izraelska vojska iz zraka napadla več ciljev palestinskega gibanja Hamas na jugu območja Gaze ter napovedala povečanje števila vojakov.