Maribor, 30. januarja - Na Celovški cesti v Bresternici pri Mariboru je malo po 1. uri prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je voznik avtomobila zapeljal v odbojni zid in pristal na strehi. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče.