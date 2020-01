Na pohorskih smučiščih poostren nadzor spoštovanja pravil

Maribor, 30. januarja - Upravljavci smučišč na Mariborskem Pohorju in Arehu so na skupnem sestanku s predstavniki mariborske policije obravnavali problematiko prisotnosti pohodnikov in turnih smučarjev na smučarskih progah v času njihovega odprtja. Kot so sporočili iz Marproma, so se dogovorili za poostren nadzor na terenu v nadaljevanju zimske sezone.