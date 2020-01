Združenje frank s pritožbo na Evropsko komisijo

Ljubljana, 30. januarja - V Združenju frank, ki opozarja na problem domnevno nepoštenih pogojev v kreditnih pogodbah v švicarskih frankih, bodo to težavo internacionalizirali. "Najprej se bomo s pritožbo obrnili na Evropsko komisijo, nato pa tudi na druge evropske institucije, pristojne za varstvo človekovih pravic in pravic potrošnikov," so napovedali.