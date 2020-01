Sofia Kenin prva finalistka OP Avstralije

Melbourne, 30. januarja - Ameriška teniška igralka Sofia Kenin je prva finalistka odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V današnjem prvem polfinalu je bila boljša od Avstralke Ashleigh Barty, prvopostavljene igralke na letošnjem prvem turnirja za grand slam in prve igralke na lestvici WTA, po uri in 45 minutah je slavila s 7:6 (6) in 7:5.