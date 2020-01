Vlagatelji dobre poslovne izide Facebooka 'nagradili' s pocenitvijo delnic

New York, 30. januarja - Facebook je v zadnjem četrtletju lani presegel napovedi in pričakovanja glede rasti dobička in prihodkov ter tudi števila naročnikov na svoje storitve. Vendar pa so se delnice družbe v podaljšanem borznem trgovanju v sredo po objavi rezultatov pocenile za 7,32 odstotka na 206,88 dolarja. Razlog ni jasen.