NLB z izdajo podrejenih obveznic do 120 milijonov evrov

Ljubljana, 29. januarja - NLB je uspešno zaključila izdajo podrejenih obveznic, ki so bile ponujene vlagateljem izven ZDA. Podrejene desetletne obveznice z dospelostjo čez 10 let in možnostjo predčasnega odpoklica po petih letih bodo predvidoma izdane prihodnjo sredo, z njimi pa bo NLB zbrala 120 milijonov evrov, je banka sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.