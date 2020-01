Strokovnjaki: Desetinam britanskih gledališč grozi rušenje

London, 30. januarja - Kulturna dediščina Združenega kraljestva je ogrožena, če ne bo bistvenega premika pri ohranjanju gledaliških stavb, je pokazala študija, po kateri bi lahko izgubili več deset institucij. V letnem registru Theatres at Risk so kot takšne našteli 30 stavb po Angliji, Škotski in Walesu, poroča britanski Guardian.