Januarske položnice za osnovno oskrbo višje v 47 domovih za starejše

Ljubljana, 29. januarja - Od skupno 51 predlogov za uskladitev oskrbnin v domovih za starejše, ki jih je prejelo ministrstvo za delo, je 47 predlogov pripravljenih skladno z navodili in so predlagane cene zato veljavne, so za STA poudarili na ministrstvu. Pri štirih izvajalcih pa še čakajo na ustrezne popravke oz. dopolnitve vloge, ki so jih zahtevali.