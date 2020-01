Za 54. super bowl napovedujejo tesen razplet

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 30. januarja - Moštvi Kansas City Chiefs in San Francisco 49ers sta letošnja finalista lige ameriškega nogometa NFL in se bosta v noči na ponedeljek v Miamiju pomerila za naslov prvaka na LIV. super bowlu. Strokovnjaki in različne simulacije napovedujejo tesen dvoboj, v katerem naj bi imel kanček prednosti Kansas City.