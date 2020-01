Zaradi napake na električnem omrežju zastale žičniške naprave na Krvavcu

Krvavec, 29. januarja - Krožno-kabinska žičnica in ostale žičniške naprave na Krvavcu so se danes nekaj čez 13. uro zaradi napake na električnem omrežju ustavile. S pomočjo pomožnega napajanja so potnike na sedežnicah uspeli takoj spraviti z žičnic, na gondoli pa je trajalo dlje časa, da so lahko izvedli ustrezen preklop. Sedaj je električno napajanje znova zagotovljeno.