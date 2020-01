Na vrhovnem sodišču posvet o pripravi nove sodniške zakonodaje

Celje, 29. januarja - Na vrhovnem sodišču je danes potekal skupen posvet ministrstva za pravosodje, Sodnega sveta in vrhovnega sodišča na temo nove sodniške zakonodaje - novel zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi. Ministrica Andreja Katič je na posvetu poudarila, da delo na pripravi obeh novel poteka v skladu z izhodišči ter da ukinjanja sodišč ne bo.