Slovenski in tuji policisti razbili mednarodno mrežo tihotapcev in preprodajalcev drog

Ljubljana, 29. januarja - Slovenska policija je s pomočjo kolegov iz tujine v torek razbila mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je oskrbovala slovenski in tuji trg s prepovedanimi drogami. Med preiskavo so med drugim zasegli več kot 120 kilogramov amfetamina, v zaključni akciji pa prijeli 20 osumljencev, so danes sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).