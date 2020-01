Dominic Thiem izločil prvega igralca sveta Rafaela Nadala

Melbourne, 29. januarja - Avstrijski teniški igralec Dominic Thiem, peti nosilec odprtega prvenstva Avstralije, prvega grand slama v sezoni, je na osrednjem igrišču Roda Laverja priredil presenečenje in izločil številko 1, Španca Rafaela Nadala. Thiem je po štirih urah in desetih minutah igre v četrtfinalu zmagal s 7:6 (3), 7:6 (4), 4:6 in 7:6 (6).