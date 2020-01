Novosibirsk, 29. januarja - Odbojkarji ACH Volleyja so v četrtem krogu lige prvakov v Kemerovu izgubili proti domačemu Kuzbasu z 0:3 (-19, -23, -21). S tretjim porazom so izgubili realne možnosti, da si zagotovijo drugo mesto v skupini in nastop v izločilnih bojih.