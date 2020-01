MZZ: Trajen mir in stabilnost samo kot rezultat neposrednega dogovora med Izraelom in Palestino

Ljubljana, 29. januarja - Slovensko zunanje ministrstvo se je danes odzvalo na v torek objavljen bližnjevzhodni mirovni načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa. Kot so poudarili, sta trajni mir in stabilnost možna le kot rezultat neposrednega dogovora med Izraelom in Palestino. Izpostavili so potrebo po neposrednih, enakopravnih in celovitih pogajanjih obeh strani.