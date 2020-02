Ministrstvo: Novi stanovanjski zakon bi moral biti prioriteta tudi nove vlade

Ljubljana, 2. februarja - Novi stanovanjski zakon je nujen za delujočo stanovanjsko politiko in zagotovitev najemnih stanovanj, zato bi moral biti njegov sprejem med ključnimi prioritetami naslednje vlade, menijo na ministrstvu za okolje in prostor. O predlogu so januarja pripravili delovne posvete, za marec pa je predvidena nova javna obravnava.