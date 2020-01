Predsednika Nemčije in Izraela v bundestagu posvarila pred duhovi preteklosti

Berlin, 29. januarja - V nemškem parlamentu, bundestagu, so se danes spomnili na milijone žrtev nacizma. 75 let po osvoboditvi nemškega koncentracijskega taborišča Auschwitz sta prvič z govorom nastopila predsednika Nemčije in Izraela, Frank-Walter Steinmeier in Reuven Rivlin. Oba sta posvarila pred ponovnim vzponom duhov preteklosti, rasizma in antisemitizma.