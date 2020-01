Počivalšek: Tehnološke in procesne inovacije v kmetijstvu nujne

Celje, 29. januarja - Ob današnjem odprtju drugega strokovnega sejma kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech na celjskem sejmišču je gospodarski minister v odstopu Zdravko Počivalšek ocenil, da so tehnološke in procesne inovacije v kmetijstvu nujne. Veseli pa ga, da digitalizacija uspešno prodira tudi v kmetijstvo in gozdarstvo.