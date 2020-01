ZN in EU z medlimi odzivi na bližnjevzhodni mirovni načrt ZDA

New York/Kairo/Rijad, 29. januarja - Združeni narodi in Evropska unija so se v torek medlo odzvali na objavo bližnjevzhodnega načrta predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nekatere arabske države so Palestince in Izrael pozvale k pogajanjem, drugod v arabskem svetu je načrt naletel na ostre kritike, poročajo tuje tiskovne agencije.