Ob začetku leta v slovenskih gorah že vrsta nesreč

Kranj, 29. januarja - Letošnja zima v gore privablja številne gornike, ki pa se na pot pogosto podajo neustrezno opremljeni in pripravljeni. V tem mesecu se je zgodilo že 37 gorskih nesreč, v katerih so umrle štiri osebe. Gorski reševalci so zato danes ponovno opozorili na pravo izbiro poti, pazljivost, potrebno opremo in znanje.