Krajnčanov Potop v tekmovalnem programu festivala v Clermont Ferrandu

Clermont-Ferrand, 30. januarja - V tekmovalni program 42. mednarodnega festivala kratkega filma v Clermont Ferrandu v Franciji se je uvrstil film Potop scenarista in režiserja Kristijana Krajnčana z Žiganom Krajnčanom in Matejem Pucem v glavnih vlogah, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Priznani francoski festival bo potekal od petka, 31. januarja, do 8. februarja.