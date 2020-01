Predlog novele zakona o državnem svetu končal zakonodajno pot

Ljubljana, 29. januarja - Poslanske skupine so na današnji seji DZ predstavile svoja stališča o predlogu novele zakona o državnem svetu, ki je predvideval nekatere spremembe pri volitvah v omenjeni državni organ. Ocenile so ga kot nedodelanega. O predlogu poslanci ne bodo glasovali, saj ga je zavrnil že odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.