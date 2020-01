V Narodni galeriji razstava predstavnikov srbskega modernizma

Ljubljana, 29. januarja - V Narodni galeriji bodo ob 19. uri odprli razstavo srbske umetnosti, nastale med letoma 1880 in 1950. Izbrana dela so iz ene najbolj uglednih in najbolj bogatih likovnih zbirk v Srbiji - Galerije Srbske matice iz Novega Sada. Do 3. maja bo na ogled 86 slik in kipov 38 najvidnejših predstavnikov srbskega modernizma.