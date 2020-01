Josipa Lisac bo prejela porina za življenjsko delo

Zagreb, 29. januarja - Priznana pevka Josipa Lisac ter skladatelj in dirigent Tomislav Uhlik sta letošnja dobitnika hrvaške glasbene nagrade porin za življenjsko delo, je sporočil upravni odbor za nagrado. Kot so zapisali, sta Josipa Lisac in Uhlik z umetniškim delom in doseženimi uspehi občutno prispevala k hrvaški kulturi.