Letalske družbe ukinjajo povezave s Kitajsko, podjetja zapirajo vrata

Wuhan, 29. januarja - Novi koronavirus 2019-nCoV bo močno prizadel tudi (kitajsko) gospodarstvo. Letalske družbe odpovedujejo lete na in s Kitajske, koncerni pa začasno zapirajo poslovalnice v tej državi. Na območju kitajskega mesta Wuhan, kjer je skrivnostni virus izbruhnil, so med drugim odpovedali vožnje s hitrimi vlaki, turistične znamenitosti so zaprte.