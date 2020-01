V Ormožu premiera dokumentarno igranega filma o Francu Ksavru Mešku

Ormož, 30. januarja - Potem ko so si prvi že sredi lanskega decembra lahko novi dokumentarno-igrani film o življenju in delu pisatelja, duhovnika in domoljuba Franca Ksavra Meška ogledali v Svetem Tomažu, kjer je ta obiskoval osnovno šolo, bo uradna premiera v organizaciji ormoške knjižnice, ki nosi ime po njem, popoldne v Beli dvorani tamkajšnje Grajske pristave.