Prvak St. Louis prekinil niz porazov

Calgary, 29. januarja - Hokejisti St. Louis Blues so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Calgary Flames in po kazenskih strelih zmagali s 5:4. Junak večera je pri branilcih naslova v tekmovanju za Stanleyjev pokal, ki so zmagali prvič po treh zaporednih porazih, je bil David Perron, ki je zbral gol in podajo v rednem delu tekme, zadel pa je tudi kazenski strel.