Azijske borze večinoma z rastjo

Tokio, 29. januarja - Delniški indeksi na azijskih borzah so po padcih v minulih dneh danes večinoma sledili pozitivnemu trendu z Wall Streeta in se zvišali. Izjema je hongkonška borza, kjer to tečaji prvi trgovalni dan po praznikih krepko upadli. Vlagatelji spremljajo dogajanje z novim virusom, poročajo tuje tiskovne agencije.