Iz Kitajske evakuirali prve tujce, število žrtev in okužb narašča

Peking, 29. januarja - Novi koronavirus je na Kitajskem zahteval že 132 življenj, število okuženih je naraslo na skoraj 6000 in preseglo število okuženih med epidemijo sarsa v letih 2002 in 2003. Iz mesta Wuhan, od koder virus izvira, so evakuirali prve tuje državljane. V Nemčiji so potrdili tri nove primere okužbe, prvi primer pa v Združenih arabskih emiratih.