Parlamentarna skupščina SE v nadzor vladavine prava na Poljskem

Strasbourg, 28. januarja - Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PS SE) je danes uvedla poseben nadzorni mehanizem glede delovanja pravne države in demokratičnih institucij na Poljskem, so sporočili iz Strasbourga. Sedanje poteze Varšave "močno načenjajo neodvisnost sodstva in vladavine prava", so ocenili v danes sprejeti resoluciji.