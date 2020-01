Tekma svetovnega pokala v Feldbergu uradno odpovedana

Feldberg, 28. januarja - Predvidevanja poškodovanega slovenskega smučarja Filipa Flisarja, ki je v pogovoru za STA dejal, da tekme svetovnega pokala v nemškem Feldbergu 9. februarja ne bo, so se uresničila. Delegacija Mednarodne smučarske zveze je danes obiskala to zimsko-športno središče in uradno potrdila, da je snega premalo za normalno izvedbo tekmovanja.