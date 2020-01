Nižja stopnja davka na knjige dobrodošel ukrep z odprtimi možnostmi za stroko

Ljubljana, 28. januarja - Udeleženci današnje okrogle mize STA so se strinjali, da je z novim letom uvedena 5-odstotna stopnja DDV za knjige, časopise in periodične publikacije dobrodošel ukrep. Vprašanje ostaja, kako ga bodo izkoristili v stroki. Del denarja bi lahko vložili v avtorje in prevajalce pa tudi v razvoj založniške branže in novih produktov.